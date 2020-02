Côte d’Ivoire : Pascal Affi N’Guessan souhaite le retour au pays de Gbagbo et Blé-Goudé

Annonces

L’ancien Premier ministre sous Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan, a fait savoir au vice-président Daniel Kablan Duncan, que le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est entre les mains du gouvernement ivoirien.

L’ancien Premier ministre de Laurent Gbagb a souhaité être reçu plusieurs fois par le président Alassane Ouattara pour parler du retour de Laurent Gbagbo. Finalement il a été reçu par le vice-président Daniel Kablan Duncan, ainsi que Patrick Achi, secrétaire général de la présidence, Hamed Bakayoko, ministre de la Défense, et Sidiki Diakité, ministre de l’Administration du territoire.

L’ex-Premier ministre souhaite que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, retrouvent leur pays, vu que la CPI a conclu à l’acquittement. Il ajoute qu’il appartient désormais au gouvernement de reprendre la main sur ce dossier.

« Le Président Ouattara a plusieurs fois exprimé que nous sommes tous des frères, que le président Gbagbo est son frère », dit l’homme politique.

Estimant que le chef d’Etat a un rôle à jouer dans le retour des deux hommes, « nous sommes venus voir avec le chef de l’État ce qu’il faut faire, pour que le retour du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé participe de la dynamique de réconciliation nationale et de reconstruction de notre pays (…). Nous savons tous que le dossier est maintenant d’ordre politique, que la justice a fini son travail et que la justice nous regarde, nous, les hommes politiques de Côte d’Ivoire, par rapport à notre capacité à nous approprier le processus de réconciliation nationale et à agir dans cette direction», a-t-il exposé.

