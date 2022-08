Coupe Davis Afrique : l’Algérie accueille le groupe 3

Les barrages du groupe 4, eux, ont été organisés au Cameroun du 27 au 30 juillet 2022. Une place était en jeu entre le Ghana, le Cameroun, l’Ethiopie, le Nigéria, le Gabon, Maurice, le Burundi et le Sénégal. Et c’est cette dernière nation qui a arraché le ticket, accédant ainsi au groupe 3 en 2023. Pour toutes ces équipes, l’objectif final est d’accéder au groupe 1, qui représente la deuxième division du tennis mondial. C’est seulement en se classant au sommet de cette division qu’on participe au tournoi final de la Coupe Davis, dont l’’édition 2022 a été remportée par la France. La paire Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert a assuré la victoire 3-0 contre l’Equateur à Pau, en mars dernier.