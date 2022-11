Coupe du monde 2022 : Mané blessé, le Sénégal partira amoindri au Qatar

A moins de dix jours de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Sénégal voit le ciel lui tomber sur la tête. Son attaquant vedette Sadio Mané s’est blessé mardi au péroné lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême. S’il fera partie du groupe d’Aliou Cissé, l’ex buteur des Reds de Liverpool n’est pas certain de jouer.

Alors que tout le Sénégal compte sur lui pour réussir sa Coupe du monde 2022 au Qatar, Sadio Mané s’est blessé sur une action anodine mardi soir, lors de la rencontre victorieuse du Bayern Munich contre Werder Brême (6-1). Il a reçu un coup totalement involontaire sur la rotule du genou droit de la part du défenseur Amos Pieper, après seulement un quart d’heure de jeu. Son entraineur Julian Nagelsmann a dû immédiatement le sortir, jetant plus de 17 millions de Sénégalais dans le désarroi.

Mané bien présent dans la liste d’Aliou Cissé

Quelques heures après le match, le staff médical du club bavarois a annoncé une blessure au péroné. Une catastrophe pour tout le Sénégal. Jusqu’à ce jeudi, le Bayern Munich n’avait pas donné d’autres nouvelles du champion d’Afrique. Des examens complémentaires devraient être effectués, notamment une IRM (imagerie par résonance magnétique) pour évaluer l’ampleur de la blessure. Le médecin de la sélection sénégalaise, Manuel Afonso, est allé lui-même aux nouvelles ce jeudi. Il fera son propre examen pour situer le sélectionneur national, Aliou Cissé. Celui-ci doit annoncer sa liste officielle pour le Qatar ce vendredi à 10h.

S’il ne jouera pas samedi avec le Bayern Munich contre Schalke O4, Sadio Mané devrait bien faire partie de la liste d’Aliou Cissé selon une source au sein de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Et cela malgré les inquiétudes sur son état physique. D’après certaines informations, le Ballon d’or africain 2022 ne jouera pas le premier match des Lions de la Téranga, contre les Pays-Bas, le lundi 21 novembre. Mais il pourrait entrer en jeu face au Qatar le 25 novembre et disputer la rencontre contre l’Equateur le 29 novembre. Si ça situation s’améliore entre-temps.

Pas de remplaçants d’envergure

Il s’agit là du scenario le plus optimiste. Sinon, le natif de Bambali devrait se cantonner à un rôle de mobilisateur dans les vestiaires. Une sorte de fétiche qu’Aliou Cissé emporterait pour encourager les autres sur le terrain. Dans ce cas, le Sénégal optera pour un autre leader de l’attaque. On pense particulièrement à Bamba Dieng qui monte en puissance avec l’Olympique de Marseille. Et à Iliman Ndiaye, l’une des révélations de ce début de saison en Championship avec Sheffield United.

Mais il est clair que ces deux joueurs ne valent pas le dauphin de Karim Benzema au classement du dernier Ballon d’or 2022. Sadio Mané porte les Lions de la Téranga comme Samuel Eto’o et Didier Drogba ont porté en leur temps le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Si le Sénégal a un bon vivier, il a besoin de son phare offensif (34 buts en 93 sélections) pour aller loin dans la compétition. Et peut-être faire rêver tout un continent à l’instar de leurs aînés en 2002 ou des Blacks Stars du Ghana en 2010 (quart de finale).

