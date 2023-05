Coupe du monde de Basket : la Côte d’Ivoire dans un groupe relevé

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 de Basket place la Côte d’Ivoire dans le groupe G aux côtés de l’Espagne, du Brésil et de l’Iran. C’est l’une des poules les plus relevées du tournoi car contenant l’actuel champion du monde et un habitué de la compétition.

Le tirage au sort de la Coupe du monde de Basketball 2023, qui se jouera du 25 août au 10 septembre dans trois pays (Philippines, Japon et Indonésie), a eu lieu le samedi 29 avril. Il a placé la Côte d’Ivoire dans le groupe G aux côtés de l’Espagne, du Brésil et de l’Iran. Il s’agit clairement de la poule la plus difficile pour un représentant africain.

L’Iran à portée, un coup contre le Brésil ?

En effet, l’Espagne est championne du monde en titre. Elle dispose d’une équipe formidable capable de battre n’importe quelle nation. Quant au Brésil, double vainqueur de la compétition (en 1959 au Chili et en 1963 au pays), il a participé à presque toutes les éditions à ce jour. C’est également un habitué des podiums. D’ailleurs, la seleçao s’est qualifiée pour la Coupe du monde en février dernier en battant à domicile la Team USA (83 à 76), lors du dernier match des éliminatoires.

Quant à la République d’Iran, elle a participé au mondial de basket pour la première fois en 2010. Elle représente donc le petit poucet du groupe G. Attention toutefois ! Ce pays a enchainé les qualifications depuis sa première apparition. Mieux, il a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 malgré son honorable défaite face à la France (62 à 79). Mais la Côte d’Ivoire n’est pas une petite nation de basket non plus, surtout par rapport à l’Iran. Elle compte cinq participations, dont 3 lors des quatre dernières éditions.

Pas là pour faire du tourisme

Classée 42e nation mondiale et 5e africaine, la Côte d’Ivoire fait partie des équipes prometteuses. Elle a été finaliste de l’AfroBasket 2021 (défaite 75 à 78 contre la Tunisie) et a réalisé un parcours quasi parfait en qualification. En effet, les Eléphants ont remporté 9 victoires lors des 9 premiers matchs décisifs. Ils ont ainsi terminé devant le Nigéria, première nation africaine, et la grande Angola. « Nous ne voulons pas aller en tourisme à la Coupe du monde. Nous voulons pour la première fois de l’histoire être la nation qui se qualifie directement pour les JO 2024 », a prévenu Mahama Coulibaly, président de la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB).

Sur qui compter pour faire la différence ?

Pour aller le plus loin possible dans cette compétition, la Côte d’Ivoire pourra compter sur quelques individualités. On pense notamment au pilier de BCM Gravelines-Dunkerque Vafessa Fofana et à Matt Costello, qui fut l’une des révélations de l’AfroBasket 2021. Le joueur du Saski Baskonia a montré une adresse remarquable au panier et exprimé des qualités de contreur. Assurément un profil dont les Eléphants auront besoin face à des équipes impitoyables comme l’Espagne. On pourrait aussi citer Alex Poythress (Maccabi Tel-Aviv) un autre renfort de taille. Et peut-être Mo Bamba. Le pivot de la NBA a émis le vœu de jouer pour son pays d’origine.

Quatre autres équipes africaines engagées

La Côte d’Ivoire a en tout cas le devoir de faire mieux que lors de la Coupe du monde FIBA 2019, où elle avait terminé 29e sur 32 avec cinq défaites en cinq matchs. Pour cela, il va falloir au moins remporter sa deuxième victoire dans le tournoi mondial, après celle acquise en 2010 contre Porto Rico (88 à 79) en phase de groupe. Outre la Côte d’Ivoire, l’Afrique pourra également compter sur l’Angola logée dans le groupe A avec la République Dominicaine, les Philippines et l’Italie. Et l’Egypte placé dans le groupe D avec le Mexique, Monténégro et la Lituanie. Pour le reste on a le Soudan qui sera dans le groupe B en compagnie de la Serbie, de la Chine et de Porto Rico ; ainsi que le Cap Vert, qui jouera son premier tournoi dans le groupe F avec la Slovénie, la Géorgie et le Venezuela.

