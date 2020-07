Covid-19 : Un soutien de 66 milliards de Fcfa de la BAD au Gabon

Le Gabon vient de bénéficier d’un prêt de 100,5 millions d’Euros de la BAD pour affronter les effets de la propagation du Covid-19.

Il s’agit d’un prêt de 100,5 millions d’euros, soit près de 66 milliards de francs CFA) accordé au gouvernement gabonais par la Banque africaine de développement (BAD), à titre d’appui budgétaire pour atténuer les effets de l’épidémie de Covid-19.

Dans un communiqué rendu public le 26 juin dernier, le Conseil d’administration de cette institution financière continentale explique que ce prêt est un soutien au programme d’appui budgétaire du Gabon en réponse à la crise sanitaire liée au Covid-19. Il vise en effet à renforcer le système de santé et à atténuer l’impact socioéconomique de la pandémie sur les ménages et les entreprises.

Selon le directeur de la Banque, chargé de la gouvernance et de la gestion des finances publiques, Abdoulaye Coulibaly, la réponse se concentre sur la maîtrise de la propagation du virus. Aussi sur l’augmentation des ressources publiques allouées au secteur de la santé et le renforcement de la résilience des communautés les plus vulnérables.

La BAD s’attend au maintien des moyens de subsistance et le renforcement des entreprises et de l’industrie nationale afin de maintenir le système de production et ouvrir la voie à une reprise rapide dans tous les secteurs. Le nouveau coronavirus exerce une forte pression sur le système de santé national qui n’est pas équipé pour faire face aux grandes pandémies.

«Le pays compte quatre centres hospitaliers récemment construits, 9 hôpitaux régionaux, 47 hôpitaux départementaux, 34 centres de santé, 413 dispensaires et 157 cases de santé, mais ne dispose que de 58 lits de soins intensifs», souligne la BAD.

Par ailleurs, la baisse de la demande mondiale et la forte baisse des prix du pétrole ont frappé les nations riches en pétrole, contribuant à une forte détérioration des termes de change du Gabon et à une baisse significative des recettes budgétaires.

