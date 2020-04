Egypte : Au moins 8 morts dans une fusillade au Caire

Un policier et 7 «terroristes» ont été tués mardi dans des échanges de tirs dans la capitale égyptienne, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Au moins huit personnes ont été tuées dans des échanges de tirs ce mardi au Caire, en Egypte. Les victimes sont un policier et sept membres d’une «cellule terroriste», a annoncé le ministère égyptien de l’Intérieur dans un communiqué. Trois autres policiers ont également été blessés dans la fusillade.

La fusillade a duré plusieurs heures, jusqu’après 20 heures, heure du début du couvre-feu nocturne imposé pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), a indiqué une source sécuritaire à l’AFP. Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, les suspects ont été «neutralisés» alors qu’ils voulaient s’en prendre à des Coptes (chrétiens d’Egypte) pendant la fête de Pâques orthodoxe qui se célèbre le 19 avril prochain.

«Les forces de sécurité ont reçu un tuyau sur la présence de nombreux terroristes dans un appartement» et se sont alors rendues sur place, a déclaré une source sécuritaire citée par l’AFP. «Un échange de tirs s’en est suivi», selon la même source. Les forces de l’ordre ont saisi six armes à feu et des munitions appartenant à cette «cellule terroriste» dans un logement du quartier d’Al-Amiriya, a précisé le ministère.

