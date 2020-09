Egypte : Le trophée de la CAN dérobé

Ads

Une enquête ouverte par la Fédération de football après la découverte de la disparition de plusieurs trophées, dont celui de la CAN 2010.

La Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête après avoir découvert que plusieurs trophées avaient disparu de son siège au Caire. Parmi les objets disparus figure le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) remportée en 2010 par les Pharaons.

«L’EFA a été surprise de constater que le trophée de la CAN avait été perdu et a décidé d’ouvrir une enquête. Personne ne sait où il se trouve», a confié à un site Internet de football égyptien Ahmed Shobier, ancien vice-président de la fédération. Divers trophées, dont celui de la CAN, avaient été déplacés dans une réserve après l’attaque du siège de l’EFA en 2013 par des fans en colère.

C’est en aménageant son siège principal, notamment l’entrée d’un petit musée du football égyptien, que la direction a été «choquée» par la disparition de certains anciens trophées de la réserve. «L’EFA enquête actuellement sur la disparition des trophées afin de déterminer si ces anciens trophées ont été sauvés après que le bâtiment ait été brûlé ou s’ils ont été perdus lorsque le bâtiment a été exposé lors de cet incident», a déclaré la fédération dans un communiqué.

L’Egypte a reçu ce trophée après avoir remporté la CAN pour la troisième fois d’affilée en 2010. Selon le règlement de la Confédération africaine de football (CAF), une équipe qui remporte trois fois le trophée de la compétition dans un style particulier peut la garder.

