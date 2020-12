Eliminatoires CAN 2021 : Aubameyang sanctionné pour «atteinte à l’honneur et à l’image» de la CAF

Le capitaine des Panthères du Gabon écope d’une amende de 10.000 dollars pour son coup de gueule sur un incident avant le match contre la Gambie.

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’imposer une amende de 10.000 dollars «pour manquement aux valeurs sportives et d’intégrité» à la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) pour le «comportement regrettable» de Pierre-Emerick Aubameyang, indique la CAF dans un communiqué publié mardi 8 décembre sur son site Internet.

Le capitaine des Panthères avait publiquement dénoncé sur les réseaux sociaux les conditions d’accueil de son équipe en Gambie, dans le cadre du match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022. A leur arrivée sur le sol gambien le 15 novembre, les joueurs de l’équipe nationale gabonaise sont restés bloqués à l’aéroport pendant plus de cinq heures sous prétexte qu’ils n’avaient pas de test Covid-19 négatifs.

Toute la délégation gabonaise y a passé la nuit, dormant sur le sol de l’aéroport. L’équipe avait perdu le match (1-2) le lendemain, ratant ainsi l’occasion de décrocher son ticket pour la CAN. «Beau travail, la CAF. C’est comme si on était revenu dans les années 90. Ça ne nous démotivera pas mais il faut que les gens sachent et surtout que la CAF prenne ses responsabilités. 2020 et on veut que l’Afrique grandisse. Ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver !», avait tweeté l’attaquant d’Arsenal. Des propos jugés «offensants et dégradants» par la CAF.

L’instance faîtière du football continental estime que ces propos portent «atteinte à l’honneur e à l’image» du football africain. La CAF a également infligé une amende de 100.000 dollars à la Fédération gambienne de football pour n’avoir pas «respecté les valeurs de loyauté, d’intégrité sportives et les règles du fairplay concernant l’accueil de la délégation gabonaise».

