Éliminatoires Mondial 2022 : Le Gabon dans le groupe F avec l’Egypte, la Libye et l’Angola

Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires africaines du Mondial 2022 a eu lieu mardi soir au Caire, en Egypte.

Le tirage au sort pour le deuxième tour des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2022 au Qatar a eu lieu mardi soir au Caire, en Egypte. Quarante pays ont ainsi été repartis en 10 groupes. Le Gabon a été placé dans le groupe F avec l’Egypte, la Libye et l’Angola.

L’Algérie, vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), sera aux prises avec le Burkina Faso, le Niger et Djibouti dans le groupe A. Le Cameroun, qui organise la prochaine CAN en 2021, est logé dans le groupe D aux côtés de la Côte d’Ivoire, du Mozambique et du Malawi.

Les matches de la phase de groupes devraient commencer en mars 2020 et se terminer en octobre 2021. Seuls les 10 vainqueurs de groupe accéderont au troisième tour programmé pour le mois de novembre. Ce, pour cinq matchs en aller-retour.

Ces doubles confrontations permettront de déterminer les cinq représentants africains pour le Mondial 2022 prévu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar.

