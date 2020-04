Etats-Unis : Décès de Bill Withers, légende de la soul

L’interprète du tube «Ain’t No Sunshine» est mort vendredi des suites de complication cardiaques à l’âge de 81 ans.

La légende de la soul américaine, Bill Withers, est décédée des suites de complications cardiaques à l’âge de 81 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué vendredi. «Nous sommes anéantis par la perte de notre mari et père adoré et dévoué», écrit-elle.

«Bien qu’il ait vécu discrètement auprès de sa famille proche et de ses amis, sa musique appartient à jamais au monde entier. Dans cette période difficile, nous prions pour que sa musique offre réconfort et divertissement pendant que ses fans prennent soin de ceux qu’ils aiment», poursuit l’adresse.

Originaire de Virginie, Bill Withers est considéré comme l’une des plus grandes voix de la soul américaine. Il est l’interprète des tubes populaires «Ain’t No Sunshine», «Lovely day» ou encore «Lean On me». Il a remporté les Grammy Awards à trois reprises. Le chanteur avait mis un terme à sa carrière dans les années 1980. En juin 2005, il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame, institution vouée à la promotion de compositeurs talentueux et prometteurs.

