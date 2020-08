Etats-Unis : Donald Trump sûr de remporter l’élection présidentielle

Ads

Malgré les sondages qui le donnent perdant, le président américain se dit sûr de remporter le scrutin présidentiel du 3 novembre prochain.

Le président américain Donald Trump a officiellement été investi lundi 24 août par le Parti républicain comme candidat à l’élection présidentielle du 3 novembre prochain aux Etats-Unis. Alors que les sondages le donnent perdant, l’actuel locataire de la Maison-Blanche se dit sûr de remporter face à son challenger, le démocrate Joe Biden.

Il espère notamment un sursaut et une victoire surprise, comme ce fut le cas en 2016 face à Hillary Clinton. «C’est l’élection la plus importante de l’histoire de notre pays», a déclaré Donald Trump, critiqué notamment pour sa gestion de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Avec plus de 5,7 millions de cas positifs confirmés et plus de 176.000 décès, les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la COVID-19 dans le monde. Dimanche, Donald Trump s’est félicité de l’autorisation à grande échelle de la transfusion de plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus à des patients hospitalisés.

Il a qualifié cette annonce de l’agence américaine du médicament de «percée historique» pour le traitement de la COVID-19 de nature à «sauver un nombre considérable de vies». Certains analystes de la scène politique estiment que Trump s’appuie sur des avancées thérapeutiques pour parer aux critiques sur sa gestion de la crise sanitaire actuelle.

