Etats Unis : inculpé pour fraude, Trump dénonce un procès politique

Donald Trump a comparu mardi devant un tribunal de New York pour une affaire de fraude liée à de l’argent versé en 2016 à une actrice porno. L’ancien président américain juge surréaliste cette inculpation et parle de procès politique.

Donald Trump a comparu mardi devant le tribunal pénal de Manhattan, à New York, pour une affaire de fraude liée à de l’argent versé en 2016 à une actrice pornographique. Un évènement judiciaire inédit pour un ancien président américain.

Pas de mugshot ni de menottes pour Trump

Pour cette première audience, la justice new-yorkaise a interdit les caméras de télévision à l’intérieur du tribunal de Manhattan. Un important dispositif sécuritaire a également été déployé autour du tribunal pour empêcher les partisans de Donald Trump de perturber la séance.

Conformément à la procédure en vigueur, le magnat de l’immobilier a dû décliner son nom, son âge, sa profession et se faire relever ses empreintes digitales. Mais il n’aurait pas été menotté ni pris en photo (le fameux mugshot) comme un vulgaire criminel. Son avocat a négocié pour qu’on ne lui fasse pas subir ces actes humiliants en raison de son statut d’ancien locataire de la Maison Blanche.

Trump a reconnu les faits de fraude

La justice américaine reproche au milliardaire républicain d’avoir versé 130.000 dollars à l’actrice de films X Stormy Daniels pour obtenir son silence, lors de la présidentielle de 2016. Donald Trump aurait eu une liaison amoureuse avec cette femme en 2006, alors qu’il était marié à Mélania. Il s’agissait donc à l’origine d’un chantage. Le procureur de Manhattan Alvin Bragg, un élu démocrate, considère le paiement comme une dépense de campagne illégale.

Si l’accusé a reconnu les faits, il assure que la transaction n’avait rien d’illicite. Ce qu’il a probablement répéter lors de l’audience de ce mardi. A sa sortie du tribunal, l’homme d’affaires a écrit sur sa plateforme Truth Social qu’il ne croyait toujours pas que tout cela se passait en Amérique. Il a qualifié de « surréaliste » ce procès.

Son inculpation, une « insulte à la nation »

Dans une conférence donnée dans la soirée, depuis sa résidence de Mar-a-Lago (Floride), Donald Trump a déclaré que cette inculpation relevait d’une « insulte à la nation ». Il assure que le seul crime qu’il a commis, c’est d’avoir défendu courageusement la nation américaine « contre ceux qui cherchent à la détruire ». Sans surprise, il s’est attaqué à Joe Biden, qui mènerait les Etats Unis « en enfer ».

Donald Trump a également remis en cause l’indépendance du procureur Alvin Bragg. Selon lui, la campagne de cet élu démocrate pour le district de New-York en 2021 a été financée par George Soros, un milliardaire américain proche du parti de Joe Biden. En conséquence, il a crié à l’ingérence politique en déclarant que « cette fausse affaire a été intentée uniquement pour interférer avec les prochaines élections de 2024 ».

Vers un possible procès en janvier 2024

Joe Tacopina, l’un des avocats de Donald, a d’ores et déjà annoncé qu’il allait déposer une requête en rejet de l’affaire en cours contre son client. Il détiendrait des vidéos du procureur Alvin Bragg, discutant de poursuites contre Trump avant son élection au district de New-York. Il a jusqu’au 8 août pour déposer cette requête. L’accusation répondra ensuite avant le 19 septembre. Puis une nouvelle audience aura lieu début décembre pour statuer sur ce grief et fixer un procès possible en janvier.

Trump regagne en popularité dans le parti républicain

Dans tous les cas, cette affaire ne rendra pas inéligible Donald Trump. Il pourra donc se présenter à la présidentielle de 2024. Seule une inculpation pour « insurrection » ou « rébellion » pourrait l’en empêcher. Mais à ce jour, aucune charge n’a été retenue contre lui dans l’affaire du Capitole. Selon un sondage récent, l’ex président arriverait en tête des intentions de vote chez les électeurs du parti républicain avec 52%, devant Ron DeSantis (21%). Il a totalement renversé la vapeur, et pourrait encore profiter de ce procès pour gagner en popularité.

