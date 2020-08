Etats-Unis: Kamala Harris, la colistière noire de Joe Biden

Ads

La sénatrice de 55 ans a été choisie comme vice-présidente par le candidat démocrate à l’élection présidentielle du 3 novembre prochain.

Kamala Harris est la nouvelle colistière de Joe Biden, le candidat démocrate qui va affronter Donald Trump à l’élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain. La sénatrice de Californie de 55 ans pourrait ainsi être la première femme et la première Afro-Américaine à devenir vice-présidente des Etats-Unis, pays déchiré par les violences raciales.

«Joe Biden peut rassembler les Américains car, il a passé sa vie à se battre pour nous. Et quand il sera président, il construira une Amérique à la hauteur de nos idéaux», a tweeté Kamala Harris, fille d’un immigré jamaïcain et d’une mère d’origine indienne. L’ancien-vice-président de Barack Obama la décrit comme une «combattante dévouée à la défense courageuse des classes populaire» et l’une des plus «grands serviteurs de l’Etat».

Ce choix est salué par les poids lourds du parti démocrate. «Je connais la sénatrice Harris depuis longtemps. Elle est plus que prête pour le poste», a déclaré l’ex-président américain Barack Obama. De son côté, Hillary Clinton a salué ce «ticket démocrate historique». La candidate malheureuse à la présidentielle de 2016 parle de Kamala Harris comme une «incroyable dirigeante et servante de la cause publique».

Joe Biden avait annoncé mi-mars qu’il choisirait une femme comme colistière, après la mort de George Flyod. Il s’agit d’un Afro-Américain, asphyxié par le genou d’un policier blanc le 25 mai dans la ville de Minneapolis.

