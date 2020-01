Etats-Unis : La fille de Bill Gates va épouser un Egyptien

Jennifer Gates a annoncé sur Instagram ses fiançailles avec le cavalier égyptien Nayel Nassar avec qui elle est en couple depuis 2017.

Jennifer Gates, la fille du milliardaire et philanthrope américain Bill Gates, va épouser un Egyptien. La jeune femme de 23 ans a annoncé ses fiançailles avec le cavalier égyptien Nayel Nassar mercredi sur son compte Instagram.

«Nayel Nassar, tu es unique en ton genre. Tu m’as complètement emballée le week-end dernier, en me surprenant à l’endroit le plus significatif sur l’une de nos nombreuses passions communes», écrit la fille aînée du fondateur de Microsoft.

«J’ai hâte de passer le reste de notre vie à apprendre, à grandir, à rire et à aimer ensemble», affirme Jennifer Gates, en couple avec son partenaire depuis 2017. «Je me sens comme l’homme le plus chanceux (et le plus heureux) du monde en ce moment», a, de son côté, réagi Nayel Nassar, qui a participé à la qualification des Pharaons aux jeux Olympiques de Tokyo 2020 en équitation. Le couple a voulu partager son bonheur en publiant quelques photos de la demande en mariage sur les réseaux sociaux.

