Etats-Unis : La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a annoncé la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Front Polisario considéré par le Royaume chérifien comme faisant partie de ses provinces du Sud.

Dans une série de tweets, le locataire de la Maison Blanche a donné la position de son pays sur la situation dans ce territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes selon l’Organisation des Nations-Unies

Depuis 1963, le Sahara occidental est au centre d’un âpre conflit entre le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique (RASD) fondée par le Front Polisario.

C’est donc un véritable revers diplomatique que vient de subir le jeudi 10 décembre le mouvement indépendantiste sahraoui communément appeléFront Polisario.

« Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il convient donc de reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental », a tweeté Donald Trump.

Comme si cela ne suffisait pas, il dit avoir procédé à la signature d’une « proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ».

Pour certains, c’est un moment historique qui intervient dans un contexte particulièrement tendu, notamment après les incidents de Guerguerate.

Ces incidents ont contraint les forces armées royales à installer un cordon de sécurité pour mettre un terme au blocage de la zone-tampon par une soixantaine de miliciens du Polisario.

« La proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durables ! », a d’ailleurs soutenu Donald Trump, numéro 1 américain.

