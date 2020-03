Ethiopie : Un important trafiquant d’êtres humains arrêté

Annonces

La police éthiopienne a annoncé vendredi dernier avoir mis la main sur un célèbre trafiquant d’origine érythréenne recherché depuis longtemps.

Fin de parcours pour un trafiquant d’être humains en Ethiopie. Vendredi dernier, la police éthiopienne a annoncé avoir mis la main sur un célèbre trafiquant d’origine érythréenne. L’Érythréen Tewelde Goitom, surnommé «Walid», était recherché depuis longtemps par les forces de sécurité. Il serait impliqué dans la traite de migrants en Libye.

Il se vantait notamment d’avoir violé toutes les femmes qui passaient par son réseau. Il a été arrêté avec quatre autres complices. «Son arrestation est un réconfort pour toutes les victimes et leur famille. Un réconfort pour ceux qu’il a kidnappés et torturés, et un message envoyé à tous les autres trafiquants qui exploitent des réfugiés innocents de manière inhumaine», a déclaré à RFI, la journaliste érythréenne Meron Estefanos.

«Je suis heureuse de le savoir derrière les barreaux», a-t-elle ajouté. L’interpellation de «Walid» intervient au lendemain de celle d’un autre trafiquant célèbre toujours d’origine érythréenne, Kidane Zekarias Habtemariam, arrêté le 4 mars dernier. Ce dernier serait à la tête d’un réseau criminel de traite de migrants en Erythrée, Ethiopie, Somalie et Soudan.

