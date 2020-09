FEGAFOOT : Le paiement de l’aide Covid-19 des joueurs gabonais par la LINAF

Ads

Le président de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT), Pierre Alain Mounguéngui a annoncé que la Ligue nationale de football va procéder à la centralisation du paiement de l’aide Covid-19 et d’une partie de la dette des clubs, aux joueurs.

Après une vaste polémique, au sein de l’association nationale de football et celle des arbitres qui reprochait à l’actuel président de la FEGAFOOT, d’avoir remis de l’aide Covid19, à certains clubs inexistants sur le terrain, les violons semblent s’accorder à la fédération qui a travaillé avec les listes des Divisions1 et 2, apportées par la Ligue nationale de football (LINAF).

« Nous vous présentons des excuses, pour ce mal entendu. Nous sommes satisfaits aujourd’hui de cette séance de travail qui nous a permis de nous accorder en demandant à la LINAF, de procéder au paiement des joueurs. C’est pourquoi, nous vous demandons également d’amener le gouvernement, à prendre ses responsabilités, pour l’évolution de notre football national.

Nous devons trouver des solutions à nos problèmes, au lieu de solliciter l’intervention de la FIFA, la CAF et bien d’autres, ceci ne peut pas traiter définitivement nos problèmes », a précisé le président de l’union sportive de Bitam (USB), Bienvenu Obiang Essono.

Les présidents des Divisions 1 et 2 et associations ont, au terme d’une séance de travail de clarification et d’échanges, exhorté le le président de la FEGAFOOT, d’être leur interprète auprès du ministre des Sports, pour résoudre définitivement les problèmes auxquels, ils sont confrontés, concernant la dette 2016, 2017 et 2018 et bien d’autres.

Rappelons que l’aide Covid19 qui a été destinée, à la fédération gabonaise de football (FEGAFOOT), a pour but essentiel, d’aider en soulageant toutes les associations nationales et et de développer cette discipline durant la saison de la pandémie du Corona virus qui exigerait une gestion rigoureuse de la bonne gouvernance dans l’organisation du championnat national et les différents matches amicaux du pays.

Depuis près de quatre ans le problème de dette était sans solution. Il a fallu la volonté du président de la FEGAFOOT, pour alléger celle-ci. Ce qui nous a permis de décider en commun accord, pour le développement du football national », a conclu le président de l’association des footballeurs professionnels, Rémy Ebanega. Basile Nzoghe Ndong

