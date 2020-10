Football : Ahmad Ahmad candidat à un second mandat à la tête de la CAF

Ads

Le président de la Confédération africaine de football a annoncé ce mercredi qu’il allait brigue un deuxième mandat.

Ahmad Ahmad va briguer un second mandat à la tête de la Confédération africaine de football (CAF), lors de l’élection de la présidence de l’instance faîtière du football continental le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. «La CAF a beaucoup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail accompli par mon équipe. Qu’elle soit remerciée, ainsi que les soutiens du football en Afrique et au-delà. Après réflexion et consultation, j’ai décidé de me représenter», a-t-il annoncé ce mercredi sur Twitter.

Une décision mûrement réfléchie, dit-il. «Avant de me décider, j’ai aussi écouté. Ceux qui m’ont élu en 2017 m’ont dit que le bilan était positif, même si on peut toujours améliorer les choses. J’ai donc décidé d’assumer mes responsabilités et d’accepter d’être candidat, sous réserve d’avoir les parrainages nécessaires. La CAF et le football africain ont besoin de stabilité», a déclaré le Malgache, dans une interview à Jeune Afrique.

Ahmad Ahmad reconnaît que son mandat fut «difficile». Il a notamment été critiqué pour sa gestion financière et a même été accusé de corruption. Ce qui lui a valu une garde en vue en juin 2019. S’il est réélu, le dirigeant sportif entend poursuivre les réformes engagées pour que «la CAF réponde aux standards internationaux».

«Je me suis engagé à faire des réformes et je l’assume. Cela m’a peut-être valu des critiques. On a essayé, parfois, de détruire ce que j’ai fait. Mais je n’ai pas peur. Quand on a peur, on devient trop politique et on ne pense qu’au prochain mandat. Moi, je n’hésite pas. J’avance, car il y a toujours quelque chose à faire», a-t-il affirmé. Ahmad Ahmad avait succédé au Camerounais Issa Hayatou.

