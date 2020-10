Football : Le match Sénégal-Mauritanie annulé en raison des cas de coronavirus

Ads

La rencontre prévue mardi a été annulée après la découverte de huit cas positifs à la Covid-19 au sein de la délégation mauritanienne.

Le match amical Sénégal-Mauritanie prévu ce mardi 13 octobre a été annulé. La cause: la découverte de huit cas positifs au coronavirus (Covd-19) au sein de la délégation mauritanienne. «A l’issue des test Covid-19, conformément aux protocoles sanitaires de la FIFA et de la CAF, huit membres de la Fédération mauritanienne ont été malheureusement reconnus positifs», a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

La rencontre, prévue à Thiès, dans l’ouest du Sénégal, a été annulée «après concertations entre les deux parties et la CAF», précise la FSF qui exprime «toute sa solidarité» à la Fédération mauritanienne de football. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en 2022 au Cameroun.

Initialement programmée en 2021, la CAN a été reportée d’un an en raison de la Covid-19. Les éliminatoires reprendront du 9 au 17 novembre 2020 avec les matches des 3e et 4e journées, tandis que les deux dernières journées (5e et 6e) auront lieu du 22 au 30 mars 2021, selon le nouveau calendrier dévoilé en août par la Confédération africaine de football (CAF).

