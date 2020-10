France : Colère dans le monde musulman après les propos de Macron sur les caricatures de Mahomet

Les appels au boycott des produits français se multiplient au Moyen-Orient pour protester contre la position de Paris sur ces représentations.

Le monde arabe ne décolère pas après les propos du président français sur les caricatures de Mahomet. Emmanuel Macron a défendu le droit de caricaturer le fondateur de l’islam, lors d’un hommage national à Samuel Paty le 21 octobre. Il s’agit du professeur français assassiné dans un attentat islamiste le 16 octobre pour avoir montré ces caricatures lors d’un cours sur la liberté d’expression. Depuis ses déclarations, les appels à boycotter les produits français, notamment agroalimentaires se sont multipliés dans le Moyen-Orient, ainsi que plus généralement des appels à manifester contre la France.

Ce mardi 27 octobre, une manifestation pour protester contre la position de Paris a été dispersée sans heurt au Bangladesh. Une effigie d’Emmanuel Macron a toutefois été brûlée. Le 23 octobre, plusieurs enseignes de grande distribution dans les pays du Golfe ont retiré les produits alimentaires français de leurs rayons. L’université du Qatar a annoncé le report de la semaine culturelle française, après «l’atteinte délibérée à l’islam et ses symboles». Le mouvement a également gagné le Maghreb, avec une ampleur moindre.

Dans une déclaration le 25 octobre, la porte-parole du Quai d’Orsay, Agnès von der Mühll a déclaré que ces appels «dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d’expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine». Ils «dénaturent également et instrumentalisent à des fins politiques les propos tenus par le président de la République le 2 octobre dernier aux Mureaux et lors de l’hommage national à Samuel Paty, visant à lutter contre l’islamisme radical, et à le faire avec les musulmans de France, qui sont partie intégrante de la société, de l’histoire et de la République françaises».

