France : Décès d’Albert Uderzo, l’un des pères d’Astérix et Obélix

Le dessinateur de l’une des bandes dessinées les plus célèbres est mort ce mardi des suites de crise cardiaque, à l’âge de 92 ans.

Albert Uderzo, créateur des célèbres personnages de bande dessinée Astérix et Obélix avec René Goscinny, est décédé ce mardi en France, à 92 ans. Il est mort «dans son sommeil à son domicile à Neuilly d’une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines», a déclaré son gendre, Bernard de Choisy, dans des propos rapportés par la presse française.

Né le 25 avril 1927 à Fismes, dans la Marne, Albert Uderzo est issu d’une famille d’immigrés italiens. Il sera naturalisé français plus tard. Le dessinateur, né avec 12 doigts et daltonien, a rencontré Goscinny en 1951. Ensemble, ils ont publié 24 albums ensemble racontant les aventures des deux célèbres gaulois.

Astérix reste la bande dessinée française la plus connue et vendue dans le monde. Elle a été traduite dans plus de 100 langues, vendus à plus de 370 millions d’exemplaires, inspiré 14 films et un parc d’attraction. Celui-ci a battu son record de fréquentation l’année dernière avec 2,3 millions de visiteurs.

