France : La chanteuse Rokia Traoré arrêtée pour le kidnapping de sa fille

Annonces

La célèbre chanteuse malienne est accusée d’avoir enlevé sa fille à son ex-compagnon belge.

La célèbre chanteuse malienne Rokia Traoré a été arrêtée mardi en France et incarcérée à la prison de Fleury-Mérogis. Elle a été interpellée à l’aéroport parisien de Roissy à sa descente d’un avion en provenance de Bamako, la capitale du Mali. Son arrestation fait suite à un mandat d’arrêt européen émis par la Belgique pour «enlèvement, séquestration et prise d’otage», a déclaré son avocat, Me Kenneth Feliho.

La justice belge reproche à Rokia Traoré de ne pas avoir respecté le jugement rendu fin 2019 exigeant d’elle la remise de sa fille de cinq ans à son père belge, le dramaturge Jan Goossens, dont la chanteuse est séparée. Ce dernier est visé par une plainte pour attouchements sexuels en France et au Mali, pays dans lequel vit la fillette depuis plus de quatre ans.

Une audience est prévue à Paris le 18 mars prochain pour examiner la demande d’extradition de la chanteuse vers la Belgique. Selon Le Figaro, la chanteuse a entamé une grève de la faim le jour de son incarcération pour «demander un procès équitable en Belgique». Le gouvernement du Mali a publié une déclaration en soutien à la Rokia Traoré. Un sit-in est par ailleurs annoncé devant l’ambassade de Belgique à Bamako mercredi prochain.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires