Francophonie : Le Burundi réintègre officiellement l’OIF après quatre ans de suspension

Le Conseil permanent de la Francophonie a décidé de la levée des sanctions prises contre le pays, suite à la crise sociopolitique de 2015.

Le Burundi a officiellement réintégré l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), après quatre années de suspension consécutive à la crise sociopolitique de 2015. La décision a été prise par le Conseil permanent de la Francophonie (CPF), lors de sa 112e session ordinaire tenue le 4 novembre dernier en visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Le CPF a, à cet effet, «décidé de lever toutes les mesures restrictives prises injustement contre le Burundi à la suite de la crise de 2015», indique l’ambassade du Burundi en France, dans un communiqué.

Le pays était sous le coup de sanctions entrées en vigueur en 2016. Soit un an après le début d’une violente crise sociopolitique et humanitaire née de la volonté de l’ancien président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Cette crise avait fait, jusqu’en 2017, plus d’un millier de victimes et poussé plus de 400.000 Burundais à l’exil. L’OIF déplorait notamment une dégradation de la situation sécuritaire. Mais aussi l’absence, « malgré les efforts significatifs déployés sans relâche par la Communauté internationale, d’avancées dans l’instauration d’un dialogue politique réellement inclusif ».

L’élection d’Evariste Ndayishimiye à la tête du pays, en mai dernier, a amené l’Organisation à revoir sa position et a décidé de reprendre sa coopération avec le Burundi. «La levée des mesures restrictives contre le Burundi par l’OIF constitue une avancée diplomatique importante et un message fort envoyé à toute la communauté internationale qui devrait en conséquence tourner définitivement la page de la crise de 2015», a déclaré Ernest Niyokindi, ambassadeur du Burundi en France et représentant personnel du chef de l’Etat au CPF.

