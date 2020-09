Gabon : 1000 jeunes à former dans les métiers de l’agriculture

Ads

Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme «1000 entrepreneurs agricoles pour le Gabon» qui vise un retour à la terre.

Le programme «1000 entrepreneurs agricoles pour le Gabon» a été officiellement lancé cette semaine le pays. L’initiative, portée par le mouvement des entrepreneurs engagés Wabouma, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, vise à former 1000 Gabonais aux métiers de la terre. Plus de 100 d’entre eux se sont déjà inscrits pour cette formation qui va durer six mois.

«Nous saluons cette initiative qui vient remédier à plusieurs besoins, notamment celui, dans un premier temps, d’atteindre l’autosuffisance alimentaire comme souhaité par les plus hautes autorités du pays, et dans un second temps, de résorber la problématique du chômage grandissant chez les jeunes», affirme le directeur de l’agriculture, Max Auguste Ousssou, dans des propos rapporté dans les médias.

«Il s’agit d’une belle opportunité de susciter une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles. Cette formation sera in situ, avec des thématiques hebdomadaires à 80% pratique et 20% théorique. Nous allons donner aux participants des outils techniques et pratiques dans l’initiation au maraîchage ainsi que l’écosystème agricole», explique Germain Edou Edou, coordonnateur technique de l’Institut gabonais d’appui au développement (IGAD).

«L’agriculture a un fort potentiel et une bonne opportunité pour créer des richesses et répondre à un besoin prompte, celui du chômage des jeunes», soutient de son côté Christ Mbouloungou, chargé de la communication des entrepreneurs engagés Wabouna.

Selon ce jeune entrepreneur, ce programme donne également la possibilité à ceux qui sont intéressés l’agriculture «de se former avec en fond, de créer un réseau des agri-preneurs dans le pays et sortir de la dépendance qui pèse sur notre nation à fort potentialité de production agricole».

