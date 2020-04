Gabon : Ali Bongo apparaît en pleine forme !

Au cours d’une allocution ce vendredi, le numéro un gabonais Ali Bongo est apparu en pleine forme au sein de sa résidence privée.

Depuis l’apparition du COVID-19 au Gabon et la mise en place de mesures drastiques pour lutter contre le virus, une bonne partie de l’administration gabonaise s’est mise en télétravail.

Il en est de même pour le Chef de l’Etat gabonais qui travaille depuis sa résidence privée. Ce dernier a tenu le tout premier conseil des ministres en visio conférence la semaine dernière.

Ainsi vendredi dernier, Ali Bongo Ondimba a procédé à la création d’un fonds personnel pour aider les plus démunis. Doté d’un budget de deux milliards cent millions (3.5 millions de dollars), ce fonds permettra de financer le ticket modérateurs des gabonais économiquement faibles dans les centres hospitaliers. Combiné avec la CNAMGS, cela leur permettra de bénéficier de soins gratuitement et entièrement pris en charge.

Nombreux sont ceux qui ont noté la belle forme du Chef de l’Etat au cours de sa déclaration. Ali Bongo apparaît rajeuni, et plus déterminé que jamais à aider ses compatriotes.

Ainsi le Président de la République fait montre de sa solidarité et de son soutien aux personnes les plus vulnérables. Une action qui devrait inspirer très bientôt d’autres personnalités gabonaises à mettre la main à la poche. Et contribuer eux aussi aider leurs compatriotes.

J'ai decidé de créer un fonds personnel de 2,1 milliards de francs CFA.

Son rôle : permettre aux #Gabon-ais les plus vulnérables d'accéder aux soins médicaux, sans qu'ils aient à se préoccuper de l'aspect financier.

En cette période de #Covid19, il est de mon devoir de le faire. pic.twitter.com/gy9nEvX3x4 — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) 17 avril 2020

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires