Gabon : Ali Bongo inaugure deux usines dans le bois et les médicaments

Ali Bongo Ondimba a inauguré à la Zone économique à régime privilégié (Zerp) de Nkok deux usines spécialisées, l’une dans la transformation du bois et l’autre dans la production de médicaments.

La Société Santé Pharmaceutique SA produira localement, au Gabon, des médicaments génériques moins chers de 30 à 40 % qui permettront aux Gabonais de mieux se faire soigner et à moindre coût.

Selon les explications données à Ali Bongo, elle est la première usine de ce type implantée au Gabon qui produira à la fois pour le marché national et sous régional. Ainsi cela permettra d’augmenter les exportations de ce pays.

La société Santé Pharmaceutique SA (LSP) vient de créer 150 emplois à haute-qualification qui sont occupés par des Gabonais, peut-on lire sur la page Facebook du chef de l’Etat gabonais.

Spécialisée dans la fabrication des comprimés non enrobés et enrobés, des gélules, des pommades, cette structure pharmaceutique produit aussi des liquides oraux, notamment des antirétroviraux et des antipaludiques, conformes aux normes internationales.

Par ailleurs, l’usine de la société de transformation de bois Xin Ya Wood inaugurée le même jour est spécialisée dans le déroulage, le sciage, le tranchage et la fabrication de contreplaqué. Elle résulte d’un investissement de 3 milliards de francs CFA.

Il s’agit pour Ali Bongo Ondimba d’une initiative qui participe à la stratégie du Gabon de faire de l’exploitation durable et raisonnée du bois et de sa transformation locale toujours plus poussée (jusqu’à trois en l’espèce) l’un des fers de lance de son économie».

Ali Bongo accompagné du Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda ont été témoins de la production de l’usine de transformation de bois Xin Ya Wood qui a réussi à mettre 242 emplois disponibles pour des Gabonais.

Rappelons que ces deux usines qui évoluent dans des secteurs différents, sont le fruit d’investissements directs étrangers (IDE), et «illustrent l’attractivité de plus en plus forte du Gabon aux yeux des investisseurs.

Elles marquent aussi la détermination à accélérer la diversification de l’économie et d’en accroître la part de l’industrie afin de créer toujours plus d’emplois qualifiés pour les Gabonais.

Le président Ali Bongo demande au gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’obtenir des résultats probants dans la relance de l’économie nationale,

