Gabon : Ali Bongo Ondimba reçoit les vœux de la nation

Le président gabonais a reçu ce mardi les vœux des institutions et de l’administration au bout d’une année éprouvante marquée par la Covid-19.

Ali Bongo Ondimba a reçu ce 5 janvier les vœux de la nation pour 2021, au bout d’une année éprouvante marquée notamment par la pandémie du coronavirus (Covid-19). «J’ai reçu ce mardi les vœux de bonne année des institutions et de l’administration et leur ai présenté les miens en retour. En 2020, celles-ci ont fait preuve de solidité. En 2021, elles devront faire preuve d’efficacité pour accompagner le Gabon sur la voie du rebond», a annoncé le président gabonais sur ses pages sur les réseaux sociaux.

Le chef de l’Etat a placé la nouvelle année sous le signe de la relance. «Les épreuves surmontées nous rendent plus forts. En 2020, nous avons fait preuve de résistance et de résilience. En 2021, l’heure est à la relance dans la confiance. Emploi, éducation, santé, solidarité, environnement… vos préoccupations seront mes priorités. Je ferai tout pour vous protéger et préparer l’avenir de vos enfants», a-t-il déclaré dans un post le 31 décembre sur Facebook. La relance de 2021 permettra notamment au Gabon de poursuivre son objectif de désendettement.

«La crise de la Covid-19 a poussé nos Etats, tous les Etats, à recourir de manière exceptionnelle à l’emprunt. (…) En 2021, le Gabon, qui jouit d’une solide réputation de solvabilité, entend ramener son taux d’endettement sous la barre des 70% du PIB. Nous n’avons pas le droit de vivre à crédit sur le dos de nos enfants, de leur transmettre le fardeau de la dette», a affirmé Ali Bongo Ondimba lors de son discours de fin d’année à la nation. «Réduire la dette, c’est retrouver des marges de manœuvre pour mieux financer, dès à présent, l’économie, la santé, l’éducation, le social, les infrastructures. Mais c’est aussi offrir aux générations futures un avenir meilleur», a-t-il précisé.

