Gabon : BGFIBank rouvre ses portes malgré le coronavirus

La direction générale du groupe bancaire a annoncé la réouverture de ses agences et centres d’affaires, dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19.

Dans un communiqué le 29 avril dernier, la direction générale de BGFIBank Gabon a annoncé la réouverture de l’ensemble de ses agences et centres des affaires dans la province de l’Estuaire et à l’intérieur du pays. Cette réouverture fait suite aux mesures d’assouplissement prises le 27 avril dernier par le gouvernement, notamment le confinement partiel du grand Libreville.

Le leader du secteur bancaire au Gabon a pris une série de mesures pour préserver la santé de son personnel et de sa clientèle, en conformité avec les mesures gouvernementales de riposte contre la COVID-19. En l’occurrence, le port obligatoire du masque et le respect des mesures barrières durant les déplacements et les opérations en agence pour ses clients.

L’institution bancaire appelle également ses clients à limiter leurs déplacements, en privilégiant notamment les solutions digitales via ses applications mobiles et les retraits au distributeur automatique. Basé au Gabon, le groupe BGFIBank est présent dans onze pays dans le monde.

