Gabon-Congo : Le «free roaming» effectif depuis le 1er janvier 2020 entre les deux pays

Après la suppression des frais d’itinérance mobile, les organes de régulation gabonais et congolais envisagent d’étendre cette mesure aux données mobiles.

Le «free roaming» entre le Gabon et le Congo est effectif depuis le 1er janvier 2020. L’annonce été faite le 31 janvier dernier à Brazzaville, à l’issue de la réunion de suivi de mise en œuvre du processus de suppression des frais d’itinérance mobile entre les deux pays. Ainsi, les abonnés gabonais pourront payer les mêmes tarifs partout au Congo. Et vice-versa.

«L’idée est de pouvoir émettre des appels vers le Congo depuis le Gabon, ou inversement, avec des tarifs moindres et harmonisés, de recevoir des appels en roaming sans être facturé dans la limite d’un mois et de bénéficier des tarifs du réseau visité lorsque l’abonné est en roaming dans l’un des deux pays», expliquait le président de l’Autorité gabonaise de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), Lin Mombo.

Le «free roaming» est la matérialisation de l’accord signé le 15 octobre dernier entre l’ARCEP et l’Agence congolaise de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE). Après la suppression des frais d’itinérance mobile, les deux organes de régulation veulent désormais l’étendre aux données mobiles (data).

