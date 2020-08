Gabon-Coronavirus : Le ministre de la Santé évalue le dispositif de riposte dans le Moyen-Ogooué, l’Ogooué-Maritime et la Ngounié

Ads

Dr Guy Patrick Ndong Obiang a conduit une mission dans ces provinces, où trois clusters de la maladie ont été identifiés.

Le ministre gabonais de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang Ndong, a effectué du 31 juillet au 2 août, une mission de suivi et d’évaluation du dispositif de riposte contre le coronavirus (COVID-19) dans les provinces du Moyen-Ogooué, de l’Ogooué-Maritime et de la Ngounié. Trois clusters de la maladie ont été identifiés dans ces provinces : deux sites pétroliers à Port-Gentil, le site pétrolier ONAL et l’entreprise Olam. Quelque 374 cas de contamination à la COVID-19 ont été confirmés dans ces structures.

Le ministre était accompagné des responsables du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL). La délégation a visité les sites pétroliers de Maurel & Prom et la plantation Olam de Mouila. Elle a échangé avec les dirigeants et le personnel de ces structures afin de leur apporter le soutien du gouvernement.

«Nous nous sommes rendus compte que ces différentes structures ont mis en place notre stratégie basée sur le triptyque dépistage-isolement-traitement. Et grâce à celle-ci, la pandémie est maîtrisée dans ces structures», a déclaré Dr Obiang Ndong. Les responsables de Maurel & Prom et de la plantation Olam de Mouila ont en effet pris des dispositions pour faire face à la pandémie au sein de leurs structures.

Notamment le suivi médical des cas positifs, la mise en place de zones d’isolement, la distribution journalière de masques et la sensibilisation des travailleurs et des résidents. Le ministre de la Santé a offert des équipements de protection individuelle et du gel hydro-alcoolique au personnel de ces structures.

La délégation a par ailleurs visité le Centre médical de Fougamou, le Centre hospitalier régional de Mouila et le Centre de recherches médicales de Lambaréné (CERMEL). Ce, afin notamment de contrôler les mesures mises en place pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

