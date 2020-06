Gabon : De nouvelles salles de classe bientôt construites

Ads

89 salles de classes prévues dans le cadre du Programme d’investissements dans le secteur de l’éducation seront prochainement livrées.

Le Gabon va prochainement réceptionner 89 salles de classes construites dans le cadre du Programme d’investissements dans le secteur de l’éducation (PISE). Ce programme est financé l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 101 milliards de francs CFA.

«Les constructions en cours sur cinq sites de Libreville se poursuivent. Elles sont évidemment un peu contraintes, en raison du couvre-feu et des horaires de travail réaménagés qui prévalent pour toutes les entreprises», a déclaré Laetitia Dufay, la directrice de l’AFD au Gabon. «Nous allons tout de même essayer d’étendre des horaires de travail pour permettre l’avancée plus rapide des constructions», a-t-elle ajouté à l’issue d’une rencontre avec le ministre gabonais de l’Education nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, le 4 juin dernier.

Le projet PISE vise à réduire le déficit en infrastructures scolaires par la construction de 500 nouvelles salles de classe (primaires et collèges) à Libreville et Port-Gentil, qui accueilleront 25.000 élèves environ. L’autre objectif également est de contribuer à la qualité de l’offre éducative et de la vie scolaire en appuyant le ministère de l’Education nationale dans la prise en charge de l’amélioration des conditions de scolarisation et d’apprentissage des élèves.

