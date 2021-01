Gabon : Deux agents radiés des Forces de police nationale

Ads

Deux agents ont été radiés des Forces de police nationale (FPN) du Gabon ce mardi 19 janvier, au cours d’une cérémonie à la cour d’honneur de l’état-major des polices d’intervention (EMPI). Il s’agit du sous-brigadier Léo Ngoua Mba et du gardien de la paix Dylan Junior Menvie Me Ndong.

Il leur est reproché d’avoir abandonné leur poste de service durant la crise post-électorale de 2016 et d’avoir perdu une arme de service. Celle-ci n’a jamais été retrouvée. Leur radiation est l’aboutissement d’une procédure entamée à leur encontre depuis 2016, apprend-on. Cette radiation intervient au moment où l’image des FPN est écornée par divers scandales impliquant ses agents.

«Dans les forces de police nationale, il y a des règles comme dans les autres administrations. Et lorsque tu les transgresses, tu sais à quoi tu t’exposes», a déclaré, sous le couvert de l’anonymat, un responsable des FPN dans des propos rapportés dans la presse. Trois policiers ont été interpellés en janvier 2020 pour racket, suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans lesquelles on les voit se partager de l’argent. En 2018, une soixantaine de policiers avaient été radiés pour braquages et rackets.

