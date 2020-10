Gabon : La BAD va réhabiliter les centres de formation professionnels et étendre le réseau d’eau de Libreville

Ces deux projets d’envergure sont estimés à 132 milliards FCFA, indique le représentant résident de la Banque africaine de développement.

La Banque africaine de développement (BAD) va financer deux projets à fort impact social au Gabon, à hauteur de 132 milliards de francs CFA. Le premier projet concerne la réhabilitation des 17 centres de formation et de perfectionnement professionnels (CFPP) et de lycées dans tout le pays. Le second porte sur la réhabilitation et l’extension du réseau d’eau de Libreville, la capitale.

L’annonce a été faite le 22 octobre par le représentant résident de la BAD au Gabon, Robert Masumbuko, à l’occasion du lancement officiel du Projet d’appui à la diversification de l’économie gabonaise (PADEG). Ce projet est financé par la BAD (85%) et l’Etat du Gabon (15%). Ce dernier a annoncé d’autres projets en cours d’évaluation dans le pays, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de l’énergie.

Le Gabon mise sur le capital humain, notamment les jeunes, pour bâtir une économie forte. Le pays a lancé en 2010 une série de réformes du secteur de la formation professionnelle des jeunes. L’objectif est de faire du système d’éducation et de formation, initiale et continue, «un outil de développement de qualité, moderne et démocratisé».

C’est sur cette base que le pays a lancé le Projet de renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et a sollicité l’assistance de la BAD. Les 17 infrastructures concernées par le projet nécessitent soit une réhabilitation partielle, soit générale en fonction de leur état de dégradation.

