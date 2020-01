Gabon : La chute d’un arbre prive des foyers d’électricité à Bongoville et Leconi

La desserte en électricité dans ces deux villes a été interrompue pour des «raisons techniques» après cet incident survenu mardi dernier, indique la Société nationale d’énergie et d’eau.

Plusieurs foyers de Bongoville et de Leconi, deux villes de la province du Haut-Ogooué, dans l’est du Gabon, sont privés d’électricité. En cause, «la chute d’un arbre sur la ligne HTA 30 kV (…) qui a endommagé un support béton», précise la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) dans un communiqué.

L’incident a eu lieu dans la nuit du mardi 14 janvier dernier au village Kiri, entre Kele et Bongoville. Compte tenu de cet incident, «la desserte en électricité a été interrompue pour des raisons techniques», indique la SEEG.

L’entreprise assure toutefois que toutes les équipes sont mobilisées et à pied d’œuvre pour un retour à la normale «dans les plus brefs délais». Elle présente par ailleurs ses excuses aux clients «pour la gêne occasionnée» à cet effet.

