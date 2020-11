Gabon : La polémique suscitée par Laure Gondjout sur le président Ali Bongo!

Le score obtenu par Ali Bongo Ondimba lors de la présidentielle de 2016 dans le Haut-Ogooué a été qualifié d’« inhabituel » par Laure Olga Gondjout, ex-médiateur de la République.

Interviewée par RFI, Laure Gondjout s’est-elle fait piéger par le journaliste ou bien était-ce intentionnellement pour faire une bonne publicité de son livre-témoignage, « Instants de vie » ?

Certains analystes évoquent la volonté de la part de faire le buzz afin d’accroître la publicité autour de son livre qu’elle vient de publier (« Instants de vie », paru aux éditions Tabala).

Selon un ministre connaisseur des relations de la vie publique gabonaise et qui connait bien Laure Gondjout. « Tout ça, c’est de la comédie destinée à vendre du papier. C’est parfaitement calculé »,a-t-il affirmé à lalibreville.

Laure Gondjout « nourrit un profond ressentiment à l’encontre du président. Celui-ci a refusé de la recaser après son passage pas franchement couronné de succès comme médiateur de la République », ajoute ce membre du gouvernement qui a requis l’anonymat..

D’autres analystes, en revanche, estiment que Laure Gondjout a été maladroite. Elle s’est fait piéger par Boisbouvier. Comme elle est polie et qu’il se montre insistant, elle a fini par abonder dans le sens et répondre dans le sens que le journaliste souhaitait.

« C’est assez classique. Les journalistes, vous savez, sont toujours à la recherche de propos polémiques pour faire sensation. C’est leur fond de commerce », explique un ancien collaborateur de l’ex-président Omar Bongo.

D’autres encore, tentent tout bonnement de faire la synthèse. « Disons qu’elle a balancé (sic !) cette phrase à l’insu de son plein gré. Ce n’est pas ce qu’elle voulait dire au départ comme le montre son premier début de réponse.

Mais ensuite, peut-être pressée par le journaliste, peut-être également victime du montage final lors duquel on écarte certains propos pour en mettre d’autres en valeur, elle finit par dire autre chose. Mais au final, cet ‘autre chose’ lui sert.

C’est de ça dont on parle aujourd’hui sur les réseaux sociaux, ça permet de faire parler d’elle alors qu’elle était totalement oubliée et ça permet de faire une publicité inespérée à son bouquin », décrypte un ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

Après avoir quitté, il y a quelques années, la vie publique comme médiateur de la République, Laure Gondjout s’honorerait à clarifier ses propos qui, loin d’apaiser comme elle prétend le faire, ne font qu’inutilement jeter de l’huile sur le feu.

Pour rappel,

« En août 2016, Ali Bongo est officiellement réélu (…) avec un taux de participation incroyable dans la province du Haut-Ogooué: 99,93 % des citoyens inscrits sur les listes électorales (…) Franchement, est-ce que c’est crédible? », demande le journalisme, Christophe Boisbouvier, dont ni la neutralité ni l’objectivité ne sont manifestement le fort à en juger par cette question aussi biaisée qu’orientée.

« Je ne sais pas. Je n’ai pas calculé ce taux, je n’étais pas présente dans la province du Haut-Ogooué », commence par répondre avec franchise Laure Olga Gondjout, avant, si l’on peut dire, et peut-être après coupage, de se ressaisir et d’ajouter : « Mais je dois avouer que c’est un score inhabituel. C’est inhabituel, c’est vrai. »

