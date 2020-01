Gabon : L’aéroport international de Libreville affiche fière allure

Les travaux de rénovation et de modernisation de cette plateforme aéroportuaire séduisent les usagers et les populations.

C’est un nouveau visage qu’affiche l’aéroport international de Libreville (ADL). Ce, depuis la mise en œuvre des travaux de rénovation et de modernisation effectués par GSEZ Airport. Aujourd’hui, l’ADL est doté, entre autres, d’un système de vidéosurveillance, d’une connexion wifi gratuite et d’un autobus pour la piste assurant la mobilité des passagers entre les zones d’embarquement et de débarquement. Au grand bonheur des usagers.

Autre aspect et non des moindres, les parkings qui participent à la modernisation de cette infrastructure aéroportuaire. «Depuis l’arrivée de la société Olam, l’aéroport présente un nouveau visage, beaucoup de choses ont changé ici et nous nous en réjouissons. Les parkings sont bien aménagés. Cette grande bâche qu’ils viennent d’installer va bien nous protéger des intempéries et même du soleil», se réjouit un conducteur de taxi.

«Nous voulons moderniser nos infrastructures aéroportuaires et portuaires pour en faire la vitrine de notre pays», déclarait l’ex-ministre des Transports, Justin Ndoundangoye qui s’est satisfait des améliorations apportées à l’ADL, premier aéroport d’Afrique centrale à obtenir le Certificat d’aérodrome.

