Gabon : Le cadeau de Noël de Sylvia Bongo Ondimba aux enfants handicapés et malades

La première dame gabonaise a rendu visite aux pensionnaires de l’ENADA et du CHU mère-enfant Jeanne Ebori en fin de semaine, les bras chargés de présents.

La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a rendu visite aux pensionnaires de l’Ecole nationale des enfants déficients auditifs (ENADA) et du CHU mère-enfant Jeanne Ebori cette fin de semaine. L’épouse du chef de l’Etat n’est pas venue les mains vides.

Dans sa hotte, de nombreux cadeaux pour permettre à ces enfants de goûter, eux aussi, à la magie de Noël. Un geste qui a ému le personnel d’encadrement de l’ENADA, ainsi que les parents d’élèves.

«Ce geste de cœur de Mme Sylvia Bongo Ondimba nous ravit au plus haut point. S’occuper d’un enfant dans cet état est déjà très difficile et lui offrir un cadeau, c’est lui montrer que le monde lui appartient surtout qu’il n’est pas seul», a réagi un parent.

A Jeanne Ebori, la première dame était accompagnée de son époux, le président Ali Bongo Ondimba. Une visite qui a redonné du sourire aux enfants hospitalisés et mis du baume au cœur aux parents.

«Que l’émotion était forte et la matinée belle en redonnant le sourire à tous ces enfants en compagnie du président de la République (…) Cette année, tous les enfants internés dans les hôpitaux régionaux de chaque province recevront un cadeau de notre part. En cette période de Noël, chérissons encore plus nos proches et offrons leur le plus beau des cadeaux : la sincérité de cœur», a écrit Sylvia Bongo Ondimba sur sa page Facebook.

