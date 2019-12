Gabon : Le FMI favorable à un nouveau décaissement de 123,5 millions de dollars

Annonces

Ce décaissement fait suite au succès des quatrième et cinquième revues du Programme économique conclu entre le pays et le Fonds monétaire international en 2017.

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé lundi, le décaissement de 123,5 millions de dollars en faveur du Gabon au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC), indique le FMI dans un communiqué sur son site Internet.

Ce nouveau décaissement fait suite au succès des quatrième et cinquième revues du Programme économique conclu entre le pays et le FMI en 2017. Selon l’institution financière, les résultats obtenus par le Gabon dans le cadre dudit programme «ont été globalement satisfaisants».

Le Fmi se félicite notamment de l’amélioration des conditions macroéconomiques qui a cadré avec une accélération moyenne de la croissance, une amélioration des positions budgétaire et extérieure et une réduction de la dette publique.

Toutefois, tempère l’institution financière, des réformes ambitieuses sont encore nécessaires pour susciter «une croissance plus élevée, plus inclusive et plus résiliente». A cet effet, il convient de continuer à accroître les recettes intérieures et à maîtriser les dépenses non prioritaires, tout en protégeant l’investissement et en renforçant la protection sociale.

Il est aussi important d’améliorer la gestion des finances publiques et l’efficience de l’investissement public pour rehausser les perspectives de croissance. «Une mise en œuvre soutenue des réformes structurelles est indispensable», poursuit le FMI.

Ce nouveau décaissement porte à environ 518,5 millions de dollars, le montant total des financements accordés jusqu’à présent par le FMI au Gabon au titre de l’accord élargi.

