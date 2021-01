Gabon : Le FMI va financer un nouveau programme en 2021

Ads

L’appui du Fonds monétaire international vise à appuyer le pays dont l’économie est affectée par la pandémie du coronavirus.

Le Fonds monétaire international (FMI) a, à l’issue de son conseil d’administration le 12 janvier dernier, approuvé un nouveau programme en faveur du Gabon, mais également du Tchad et du Cameroun. Cet appui du FMI vise à appuyer les économies des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) durement impactées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette nouvelle aide financière devrait se traduire par l’accord de nouveaux prêts concessionnels visant à renforcer le dispositif sanitaire et aider le Gabon à relancer son économie. Fin juillet 2020, le FMI avait approuvé un décaissement de 152,61 millions de dollars au titre de l’instrument de financement rapide (IFR) pour aider le pays à satisfaire les besoins urgents de financement de la balance des paiements qui résultent de la Covid-19.

La diminution de la demande extérieure et l’intensification des effets de la pandémie ont davantage détérioré les perspectives de croissance et aggravé les positions extérieure et budgétaire du pays. Aussi, les ressources supplémentaires fournies au titre de l’IFR contribueront à renforcer les services de santé, à protéger les groupes les plus vulnérables et à soutenir le secteur privé, notamment les petites entreprises, expliquait l’institution de Bretton Woods.

