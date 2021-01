Gabon : Le gouvernement en guerre contre les violences en milieu scolaire

Le ministère de l’Education nationale annonce l’intensification des contrôles et des fouilles dans les établissements scolaires.

Le gouvernement gabonais s’en va-t’en guerre contre les violences en milieu scolaire. Dans un communiqué cette semaine, le ministère de l’Education nationale annonce «la poursuite des opérations régulières de contrôles dans tous les établissements scolaires chaque matin et le déroulement périodique des activités de fouilles», ainsi que «l’extension systématique et inopinée des opérations de fouilles dans les établissements scolaires privés».

La non-application de cette mesure, prévient le ministère, donnera lieu à des sanctions disciplinaires allant jusqu’à la fermeture desdits établissements. Cette mesure intervient à la suite des «dérapages» observés dans les établissements scolaires depuis la reprise de l’école le 9 novembre après plusieurs mois d’interruption due à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

En cause, «l’attitude de certains élèves qui continuent à se présenter en milieu scolaire avec des objets et produits prohibés, à l’exemple des armes blanches (couteaux, ciseaux à bouts pointus, tournevis et crochets) et des drogues (chanvre, cannabis et Tramadol et des bouteilles d’alcool)».

Aussi, le ministère informe la communauté éducative de «sa détermination à sévir légalement contre ces dérapages préoccupants qui menacent le climat social et la conduite paisible de l’année académique jusqu’à son terme. C’est pourquoi, les actions déjà mises en œuvre vont s’intensifier dans les établissements scolaires».

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires