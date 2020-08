Gabon : Le gouvernement veut créer 200.000 emplois sur 10 ans grâce au secteur forestier

Annonce faite par le ministre des Forêts, lors d’une mission de contrôle et de suivi des activités forestières et fauniques dans l’est du pays.

Le Gabon veut s’appuyer sur son secteur forestier pour booster son économie et créer des centaines d’emplois. «Nous avons la vision de jumeler les espèces précieuses de bois naturel et planté. Notre objectif dans 10 ans est de créer 200.000 emplois», a déclaré le ministre des Forêts, de la Mer et de l’Environnement, Lee White.

«Nous arriverons aussi bien à multiplier le nombre d’emplois dans le secteur forestier qu’à multiplier la valeur économique de notre bois, ainsi que l’économie forestière par 10 d’ici 10 ans. Je suis convaincu que cela est possible», a-t-il ajouté.

Ce dernier s’exprimait à cet effet lors de sa tournée d’inspection dans les provinces de l’Ogooué-Lolo et de l’Ogooué-Ivinho, dans l’est du Gabon, pays couvert à près de 90% de forêt. Cette tournée, qui s’achève ce dimanche, s’inscrit dans le cadre du suivi et du contrôle des activités forestières et fauniques.

Cette tournée a permis à Lee White d’échanger avec les opérateurs économiques du secteur forêt-bois dans ces provinces, dans un contexte difficile marqué par la pandémie du coronavirus. Dans l’Ogooué-Lolo, le ministre a inauguré une nouvelle usine destinée à la transformation de l’essence azobé, exploitée pour son bois imputrescible.

«L’ouverture de cette nouvelle usine (…), particulièrement en période de pandémie, me donne beaucoup d’espoir pour l’avenir de l’industrie de transformation du bois dans notre pays. Elle nous permettra d’augmenter la productivité de notre forêt et de créer davantage d’emplois», a indiqué le ministre.

