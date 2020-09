Gabon: Le Maroc et l’Egypte offrent des bourses d’études aux étudiants gabonais

Les deux pays mettent à la disposition des étudiants et des bacheliers, des bourses de formation universitaire pour l’année académique 2020-2021.

Le Maroc et l’Egypte offrent des bourses d’études aux étudiants et bacheliers gabonais pour le compte de l’année académique 2020-2021. Dans un communiqué publié le 11 septembre sur son site Internet, la directrice générale de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), Sandra Flore Abessolo, informe les candidats désireux de poursuivre leurs études dans les établissements publics marocains que le royaume chérifien met à leur disposition 130 bourses.

Dans un autre communiqué le 9 septembre, la patronne de l’ANBG indique que l’Egypte offre également 13 bourses aux étudiants et bacheliers pour étudier dans les universités publiques égyptiennes et à l’université Al Sharif et son institut.

Ces bourses concernent tous les niveaux universitaires (licence, master, doctorat). Les dossiers de candidatures doivent être déposés au siège de l’ANBG. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30septembre pour le Maroc et au 29 septembre pour l’Egypte.

