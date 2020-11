Gabon : Les délégués du personnel de la Sobraga en formation à la Cosyga

Ads

Trois délégués du personnel de la Sobraga ont débuté samedi dans une ambiance syndicale à la Confédération syndicale du Gabon ( Cosyga) une formation sur le rôle et les missions qui leurs seront reconnus dans les prochains jours au sein de leur entreprise.

Cette formation, co-animée par Mfoubou et Mbabo Nzigou, deux doyens chargés de la formation de ce plus vieux syndicat du pays, à l’initiative du secrétaire général de la Cosyga, Philippe Djoula, vise à faire connaître le véritable rôle et missions des délégués du personnel dans une entreprise.

A l’issue de cette formation, une initiative louable qui n’existe plus dans de nombreux syndicats, une nouvelle ère va souffler à la Sobraga qui sera dotée des délégués du personnel bien outillés qui seront élus dans l’entreprise par l’ensemble des travailleurs et qui auront désormais la mission de présenter à l’employeur sur un cahier des réclamations individuelles et/ ou collectives.

En vue de mener à bien leurs rôles et leurs missions dans l’entreprise, les délégués du personnel de la Sobraga auront besoin d’un cahier pour mentionner toutes les doléances recueillies auprès de leurs collègues salariés, une copie du code de sécurité sociale et son décret d’application et au besoin une copie du règlement intérieur de l’entreprise.

Les réclamations peuvent porter sur l’application des taux de salaires et de classification professionnelle. Sur le code du travail et les autres lois et textes réglementaires concernant la sécurité au travail. Ils ont aussi le droit de saisir l’inspecteur de travail du ressort de la plainte ou faire une observation relative à l’application légale.

Lors des visites dans l’entreprise, les délégués du personnel seront associés à l’unique syndicat de la Sobraga pour accompagner l’inspecteur du travail étant dorénavant devenus des auxiliaires. Il leur appartiendra d’assurer conjointement avec le chef de l’entreprise le fonctionnement de toutes les œuvres sociales. Les délégués du personnel seront reçus une fois par mois

