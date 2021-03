Gabon : Les populations contre l’idée de se faire vacciner contre le Covid-19.

Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le Gabon tend légèrement vers la voie conduisant au vaccin des populations qui désapprouvent en majorité cette démarche,

Malgré la bonne volonté de la riposte contre le Covid-19 et de protéger les populations contre le terrible virus, les autorités gabonaises ont du mal à convaincre pour amener les Congolais à se faire vacciner. Une attitude étrange, étant donné que le vaccin est présenté comme un moyen de prévention par conséquent sans danger et qui pourrait être un moyen plus rapide de retrouver une vie normale perturbée depuis plus d’un an.

Le Congolais se montrent réfractaires à l’idée de se faire injecter et ce, pour plusieurs raisons. Notamment la perte de confiance des populations vis-à-vis de leurs dirigeants.

Depuis le début de la pandémie, les autorités ont pris des décisions impopulaires visant à limiter la propagation du virus. Or, les mesures d’accompagnement adossées à ces mesures n’ont pas toujours été matérialisées. Ou, lorsqu’elles l’ont été, cela n’a pas suffi à atténuer les effets des décisions prise pour protéger les populations.

En effet, le Covid-19 apparait comme une véritable vache à lait pour plusieurs Etats africains, et le Gabon n’échappe pas à la règle. Si le pays a reçu gratuitement des doses de vaccin, de la Chine notamment, nul doute que leur utilisation effective lui assurera la pérennité de l’aide internationale qu’il a reçu jusqu’ici.

Depuis le début de la pandémie, cette aide a atteint plusieurs centaines de milliards de francs CFA. La réticence des populations pourrait s’expliquer par l’attitude des autorités dans la gestion de la crise sanitaire.

.Force est de constater que le dispositif devant aboutir au vaccin se met progressivement en place. Le gouvernement précise que le vaccin n’est pas obligatoire. A l’allure où vont les choses, il y a un risque de voir un jour l’on exige un certificat de vaccination pour accéder à certains services et lieux, comme c’est déjà le cas dans certains pays.

