Gabon : L’Hôtel de la Can, un lieu d’écoute et de suivi pour les femmes victimes de violences.

L’hôtel de la Can au Gabon vient d’être rétrocédé afin d’être transformé en centre d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales.

Situé dans le quartier de Nzeng-Ayong dans le 6e arrondissement de Libreville, l’hôtel de la Can sera désormais un lieu d’écoute et de suivi pour les femmes victimes de violences. Dans ce cadre, ces femmes seront prises en charge par des spécialistes et des médecins qualifiés.



Ce centre regroupera entre autres des administrations traitant du sujet des violences faites aux femmes, notamment, la santé, la justice, et les affaires sociales.

« Cet hôtel permettra de mettre à l’abri les femmes, ainsi que leurs enfants, et de les protéger de leurs conjoints violents », a indiqué une responsable de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille.



Pourquoi ne pas rétrocéder à un lycée ou une grande école de la place ?

Selon un haut-fonctionnaire qui suit la mise en œuvre du projet, plus personne ne pourra parler d’éléphant blanc s’agissant de l’hôtel de la CAN, plutôt que de laisser un immeuble à l’abandon, on le valorise en lui donnant une seconde vie.



Rappelons que 90% des Gabonaises sont victimes de violences sexuelles, 83% de violences économiques et 64% victimes de violences physiques.

Ce sont des données alarmantes qui avaient poussé la première dame, Sylvia Bongo Ondimba a affirmé à l’occasion de la remise de la stratégie de promotion des droits des femmes et de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon 2020 au Chef de l’Etat qu’« Il faut agir et agir vite ».

