Gabon : Libreville accueille le séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique

Les experts venus de près d’une vingtaine de pays ont, pendant deux jours, débattu sur la manière de créer un environnement favorable pour les enfants en situation de conflit.

«Faire taire les armes en Afrique : créer un environnement favorable pour les enfants en situation de conflit». Tel est le thème du 7e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique tenu du 13 au 14 janvier à Libreville, la capitale du Gabon. A l’ouverture des travaux lundi, le Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Bekale a, au nom du chef de l’Etat, situé l’intérêt et la portée de ces assises.

«L’Afrique est devant une grave tragédie, car 1/5 des enfants présents en zones de conflits dans le monde est africain, soit 52 millions d’enfants, tandis que l’essentiel des violences graves dont ils sont victimes concernent des meurtres», a déclaré le chef du gouvernement.

Le défi majeur, dit-il, est d’amener tous les Etats, et principalement ceux concernés par les crises, à respecter les instruments en faveur de la protection des droits des enfants, mais aussi et surtout à les mettre en œuvre.

Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Alain Claude Bilie By Nze, a de son côté déploré que «les acteurs majeurs de cette Afrique de demain vers lesquels se portent nos ambitions sont précisément les enfants, qui actuellement sont parfois en prise à des conflits armés et livrés aux pires défis».

Et de rappeler que les jeunes constituent en Afrique une démographie estimée à 720 millions, dont 60% ont moins de 25 ans. D’où l’urgence d’une mobilisation conséquente à même de susciter des actions plus fructueuses sur le sort des enfants à travers les différents théâtres d’opération, affirme le Premier ministre.

Le séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique est conjointement organisé par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) et le Conseil de sécurité de l’Onu. C’est le deuxième du genre organisé à Libreville.

