Gabon : Malade du COVID-19, une femme accouche de triplés

Une Gabonaise atteinte de coronavirus a donné naissance à trois bébés vendredi.

L’histoire est exceptionnelle et émouvante. Une Gabonaise atteinte de coronavirus (COVID-19) a donné naissance à des triplés le 1er mai 2020, a annoncé le Dr Guy Patrick Obiang Ndong, porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus au Gabon (COPIL).

«Le premier accouchement d’une femme enceinte contaminée par le COVID-19 a été réalisé ce jour par les équipes médicales du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Il s’agit d’un accouchement de triplés», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse quotidienne sur la maladie ce vendredi.

L’accouchement a eu lieu par césarienne, apprend-on. «La maman et les trois nouveau-nés (deux garçons et une fille, Ndlr) se portent bien», affirme le Dr Obiang Ndong. Cet accouchement intervient au moment où le Gabon enregistre officiellement 308 cas déclarés positifs au COVID-19, dont 78 guérisons et 4 décès.

