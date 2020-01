Gabon : Non, Gabon Special Economic Zone ne recrute pas sur les réseaux sociaux

La société dément des recrutements en cours au nom de GSEZ sur les réseaux sociaux et appelle les internautes à la vigilance face aux fausses offres d’emploi.

Certaines informations sur les réseaux sociaux font état de recrutements lancés par Gabon Special Economic Zone (GSEZ), une entreprise opérant dans le domaine de la logistique au Gabon. Faux, dément GSEZ qui met en garde contre l’arnaque.

«GSEZ ne se reconnaît en rien dans ces recrutements et décline toutes responsabilités liées à ceux-ci», indique la société dans un communiqué publié jeudi notamment sur sa page Facebook.

«Nous tenons à rappeler aux demandeurs d’emploi que toutes les offres d’emploi de GSEZ sont publiées uniquement sur la page Facebook officielle ou sur le site internet de GSEZ», précise la société.

GSEZ rappelle par ailleurs «qu’il est répréhensible par la loi de véhiculer de fausses informations et moralement inacceptable de profiter de la candeur des personnes à la recherche d’emploi». Toute chose qui «relève de la fraude et de l’extorsion», souligne la société qui en appelle à la vigilance de tous face à ces «offres d’emploi non officielles».

