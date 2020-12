Gabon : Quatre personnes écrouées pour trafic de faux passeports

Ils sont soupçonnés d’avoir établi 120 faux passeports à partir de faux documents d’état civil.

Deux Libanais naturalisés gabonais, un Malien et un Gabonais capitaine de police et chef du service passeport à la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) ont été écroués le 4 décembre à Libreville. Ces quatre individus ont été interpellés il y a quelques jours dans le cadre de l’affaire de faux passeports.

Ils sont soupçonnés d’avoir établi 120 faux passeports à partir de faux documents d’état civil. Selon le quotidien L’Union, le capitaine de police Junior Thierry Otsobogo serait le cerveau du groupe. Il aurait usé de subterfuges pour permettre à des expatriés d’obtenir des passeports gabonais en présentant de faux certificats de naturalisation et autres actes de naissance.

Ce, moyennant de fortes sommes d’argent. Il est poursuivi pour «faux, concussion et association de malfaiteurs». Les autres suspects sont accusés de «faux et association de malfaiteurs». Une centaine de faux passeports sur les 120 établis par ces faussaires présumés sont actuellement en circulation, selon des sources policières.

