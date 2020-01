Gabon : Remise de la médaille du travail à 12 employés de UBA

La directrice des opérations de United Bank for Africa a décoré des membres du personnel pour leur travail remarquable le 27 décembre dernier à Libreville.

La directrice des opérations de United Bank for Africa (UBA), Eugenia Onyekwelu, a, au nom de la directrice générale Chioma Mang, remis des médailles du travail à 12 employés de UBA Gabon. C’était au cours d’une cérémonie organisée le 27 décembre dernier au siège social de la banque à Libreville, la capitale gabonaise.

Cette cérémonie visait à récompenser les employés émérites ayant totalisé 10 ans de loyaux services pour le compte de la filiale gabonaise du Groupe UBA, implanté dans le pays depuis le 16 novembre 2009.

Les récipiendaires, dont deux femmes, ont été décorés pour «avoir su porter les valeurs de la banque communément appelées les « 3E », à savoir : excellence, exécution et esprit d’entreprise», indique UBA dans un communiqué.

Créée en 1961 au Nigeria, UBA est une importante institution financière représentée dans 20 pays sur trois continents (Afrique, Europe et Amérique du Nord). Sa filiale gabonaise compte cinq agences et points cash ente Libreville et Port-Gentil. Elle se positionne comme la plus innovante du secteur bancaire local.

Un succès qui repose sur des offres innovantes, mais également sur «des hommes et femmes qui donnent quotidiennement le meilleur d’eux afin de propulser cette belle institution au firmament», assure la banque. Raison pour laquelle UBA a décidé de décorer son personnel méritant afin de saluer son dévouement et le féliciter pour son travail remarquable.

